KYK burs ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman yatar?

KYK burs ücreti için tutar resmi olarak açıklandı. KYK burs başvurusu yapıp burs hakkından faydalanamayan öğrenciler için öğrenim kredisi imkanı tanıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu, her iki destek türü için de aynı miktarda ödeme gerçekleştiriyor. Peki, KYK burs ücreti ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler