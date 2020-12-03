KYK burs sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Kritik sürece girildi!
KYK burs sonuçları için geri sayım resmen başladı. 8 Kasım Pazar günü gerçekleşen son başvuru sürecinin ardından binlerce öğrenci KYK burs sonuçları açıklamasına odaklandı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de takvim göz önüne alındığında sonuçların 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle açıklanacağı ihtimali öne çıkmıştı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak olan KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrası, KYK burs sonuçları erişime açılacak e Devlet sistemi üzerinden gerçekleşen başvuruların sonuçları kurumun internet sitesinden öğrenilecek. Geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Gözler şimdi bu yılki KYK kredi başvuru sonuçlarında. İşte, 2020 KYK burs sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
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BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.