KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler KYK burs başvurusu sonuçlarında
KYK burs başvuru sonuçları için heyecan giderek artıyor. KYK burs başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Bu yıl burs ve öğrenim kredisi başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar
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1
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KYK başvurusu her yıl belirli tarihlerde alınıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları bu yıl 28 Ekim’de başladı ve 8 Kasım’da sona erdi. Yurt başvuruları ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Şimdi gözler burs başvuru sonuçlarında. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.