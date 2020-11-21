KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

KYK burs başvuru sonuçları için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları için beklenen açıklama tarihi nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler