KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
KYK burs sonuçları son günlerde pek çok öğrencinin sıkça araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 8 Kasım Pazar günü gerçekleşen son başvuru sürecinin ardından binlerce öğrenci KYK burs sonuçları açıklamasına odaklandı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak olan KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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KYK burs başvuru sonuçları için öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları için beklenen açıklama tarihi nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı söylenebilir.
3
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BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.