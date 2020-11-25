KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş
KYK burs sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. KYK burs ve kredi başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Her yıl değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan ediliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs ve kredi ile ilgili detaylar
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KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım tarihinde sona erdi. Adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından burs-kredi taahhüt senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacak. İşte KYK burs ve kredi sonuçları değerlendirmeleri ile ilgili bilgiler
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvurular 8 Kasım tarihinde sona ermişti. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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Öğrencilerin müracaat etmiş olmaları kendilerine mutlaka burs veya kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.
15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.
Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.