KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş
KYK burs sonuçları belirtilen tarihlerde başvurularını yapan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alındı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edileceği duyuruldu. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım tarihinde sona erdi. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiler. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazananlar kurum tarafından açıklanacak. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvurular 8 Kasım tarihinde sona ermişti. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli