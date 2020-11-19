KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2020 burs başvuru sonuçları için geri sayım
KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KYK burs başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erdi. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yaptılar. Şimdi gözler heyecanla burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar
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1
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KYK burs başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Devlet bursu veya öğrenim kredisi almak isteyenler her yıl belirli tarihlerde başvurularını online olarak yapıyorlar. KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihinde sona erdi. Adaylar sonuçları yine online olarak sorgulayabilecekler. İşte KYK bursları ile ilgili bilgiler
2
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.