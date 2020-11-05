KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB bu yıl sonuçları o tarihte mi açıklayacak?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. KYK burs başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 12 farklı kamu kurumu ile yapacağı değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?



KYK BURS SONUÇLARI



KYK burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alacakları burs için e devlet üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler başvuru sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurunun ardından öğrenecek. Başvuru şartları olumlu değerlendirilen adaylar sonraki süreçte Ziraat Bankası üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirecek. İşte KYK burs sonuçları hakkında detaylar