KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB bu yıl sonuçları o tarihte mi açıklayacak?
KYK burs sonuçları, müracaatlarını tamamlayan öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Mevcut gelir durumuna göre KYK kredi ve burs imkanından faydalanacak olan öğrenciler, bu sonuçların yayımlanacağı tarih öğrenmek istiyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından Ziraat Bankası'ndan Gençkart edinecek olan öğrenciler, kredi ya da burs çekme işlemini bu şekilde gerçekleştirecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB'nin bu yıl KYK burs sonuçları için yapması beklenen açıklama tarihi
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KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. KYK burs başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 12 farklı kamu kurumu ile yapacağı değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK BURS SONUÇLARI
KYK burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alacakları burs için e devlet üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler başvuru sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurunun ardından öğrenecek. Başvuru şartları olumlu değerlendirilen adaylar sonraki süreçte Ziraat Bankası üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirecek. İşte KYK burs sonuçları hakkında detaylar
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Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı söylenebilir.