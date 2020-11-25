KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? e devlet KYK sonuç sorgulama ekranı için GSK açıklaması bekleniyor!

KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım tarihinde sona erdi. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiler. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazananlar kurum tarafından açıklanacak. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



KYK burs sonuçları belirtilen tarihlerde başvurularını yapan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.