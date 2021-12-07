KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KYK burs kredi sonuçları hakkında açıklama
KYK burs sonuçları, 2021 yılında da yoğun ilgi gören konulardan biri oldu. KYK burs ve kredi başvurularını kasım ayında tamamlayan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 7 Aralık’ta açıklanmıştı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları için son tarih 10 Kasım’dı. Başvuru yapan öğrenciler heyecanla KYK sonuçlarını bekliyorlar. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ açıklamasında bulundu.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI