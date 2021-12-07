KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KYK burs kredi sonuçları hakkında açıklama

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları için son tarih 10 Kasım’dı. Başvuru yapan öğrenciler heyecanla KYK sonuçlarını bekliyorlar. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ açıklamasında bulundu.