KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? KYK burs ve kredi sonuçları son dakika gelişmeleri

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları kasım ayı içerisinde online olarak yapıldı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ açıklamasında bulundu. İşte KYK burs sonuçlarında son durum