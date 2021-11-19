KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları hakkında Bakan Kasapoğlu’dan flaş açıklama!
KYK burs sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan önemli açıklama geldi. 10 Kasım tarihine kadar tamamlanan KYK burslarının sonuçları hakkında açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz" dedi. Binlerce üniversite öğrencisinin yaptığı başvuruların değerlendirilmesinin ardından KYK burs sonuçları erişime açılacak. Geçen yıl başvuru sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KYK burs sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
KYK burs sonuçları, başvuruları yapan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. KYK burs ve kredi başvuruları kasım ayı içerisinde gerçekleştirildi. Devlet bursu ve öğrenim kredisi almak isteyenler işlemlerini online olarak gerçekleştirdiler. Konu ile ilgili son açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi. İşte detaylar
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.