KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs sonucu için beklenen gün
KYK burs sonuçları, Aralık ayına günler kala araştırılmaya devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 KYK burs başvuruları 10 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. KYK burs başvuru işlemlerini 12 farklı kurumdan alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirecek olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, sonuçları vatandaşların erişimine açacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde süreç hakkında ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ açıklamasında bulunmuştu. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar
KYK burs sonuçları müracaatta bulunan adayların gündemini oluşturmaya devam ediyor. KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayan öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Yüz binlerce adayın faydalanacağı KYK burs ve kredi imkanı, değerlendirme sürecinin ardından netlik kazanmış olacak. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2021 KYK burs kredi sonuçlarında son durum
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.