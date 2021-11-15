KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçlarında son durum
5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıklanmıştı. Başvuru sürecinin sona ermesi ardından gözler KYK burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçlarında son durum...
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Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvurularında öncelikli tercihi olan KYK, başvuru sürecini tamamladı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi.
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KYK başvuru sonuçları için henüz resmi açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından KYK burs sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı.
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.