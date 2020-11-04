KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 12 farklı kurum ile değerlendiriliyor

KYK Burs başvuru sonuçları pek çok öğrencinin gündemindeki ana maddeler arasında yer almaya devam ediyor. Ziraat Bankası'nın vereceği Gençkart ile burs ya da kredilerini çekebilecek olan öğrenciler, KYK burs başvuru sonuçları sonrasında bu kartlarını ilgili şubelerden alabilecek. Peki, KYK Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler