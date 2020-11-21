KYK burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KYK burs sorgulama sayfası için gözler GSB'de

KYK burs sonuçları son günlerde pek çok öğrencinin sıkça araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. 8 Kasım Pazar günü gerçekleşen son başvuru sürecinin ardından binlerce öğrenci KYK burs sonuçları açıklamasına odaklandı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de takvim göz önüne alındığında sonuçların 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak olan KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



