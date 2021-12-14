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Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 23:16 | 

KYK burs ödemesi ne zaman? İlk kez burs alacaklar için tarih belli oldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan'ın açıklamasına göre 180 bin öğrenciye burs, diğer başvuruda bulunan öğrencilere ise kredi tahsis edildi. Peki, KYK burs ödemesi ne zaman?

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında burs/kredi sonuçlarını açıkladıklarını ilan etti. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. İşte, KYK burs ödemesi hakkında bilgi...
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Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

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Öte yandan, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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