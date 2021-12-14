KYK burs ödemesi ne zaman? İlk kez burs alacaklar için tarih belli oldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında burs/kredi sonuçlarını açıkladıklarını ilan etti. Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. İşte, KYK burs ödemesi hakkında bilgi...