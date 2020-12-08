KYK burs-kredi taahhütname onayı ne zaman bitecek? Kredi ve Yurtlar Kurumu taahhütname onayı için tarih verdi
KYK taahhütname onayı burs sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin odaklandığı konulardan oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamayla beraber KYK kredi başvuru sonuçları erişime açıldı. Bir sonraki süreçte öğrencilerin burs ve kredi işlemleri için taahhütname onayı alması gerekecek. Taahhütname onayı e-Devlet ekranı üzerinden temin edilecek. Peki, KYK burs-kredi taahhütname onayı ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
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2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından KYK taahhütname onaylama işleminin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, KYK taahhütname onaylama ne zaman bitecek?
2
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Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.
3
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Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
4
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15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.
5
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Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.
6
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Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021.
7
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Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden e-Devlet şifresi temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.