KYK burs/kredi başvurusu 2021'de (bu yıl) ne zaman başlayacak? İşte üniversitelilerin burs bekleyişinde son durum
KYKburs ve kredi başvuruları için gözler artık son dakika açıklamalara çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından müracaatları alınacak olan 2021 KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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KYK burs başvurusunda bulunarak eğitimlerinde devlet desteği arayan vatandaşlar konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun tahsis edeceği kredi ve burslar, birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 2021 KYK kredi ve burs başvuruları için ayrıntılı bilgiler...
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,