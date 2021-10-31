KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? İşte 2021 burs başvuru takviminde son durum
Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2021-2022 öğretim yılı burs başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Bu yıl bir lisans ve ön lisans programına yerleşen öğrencilerin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu için geri sayım sona ermek üzere. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman?
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Öğrencilerin aylardır beklediği KYK 2021 burs ve kredi başvuruları bu yılda e-Devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Lisans ve ön lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilk kez yükseköğrenim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, KYK burs imkanlarından faydalanacak. İşte, 2021 burs başvuru takviminde son durum...
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, KYK burs başvurusunun 1 Kasım 2021 tarihinde başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.