KYK burs kartı ne zaman, kaç günde gelir? Ziraat Bankası KYK kartı sorgulama detayları

İlk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.