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Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 00:17 | 

KYK burs kartı ne zaman, kaç günde gelir? Ziraat Bankası KYK kartı sorgulama detayları

KYK burs kartının ne zaman geleceği, başvurusu onaylanıp KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin, ekim, kasım ve aralık ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Açıklama sonrası "KYK burs kartım gelmedi" sorunu ile karşılaşan öğrenciler, Ziraat Genç Bank Kart sorgulamalarına odaklandı. Aylık 850 TL kredi ve burs alacak olan öğrenciler şubelerden de kimlik numarası ile paralarını alabilecekler. Peki, KYK burs kartı ne zaman, kaç günde gelir? İşte, ayrıntılar.

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KYK burs kartı ne zaman gelecek? sorusu henüz banka kartını alamayan öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk defa GSB burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde. Ekim, kasım ve aralık ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak" ifadelerini kullandı. 29 Aralık'tan itibaren burslarını alacak öğrenciler, banka kartı olmaması durumunda şubelerden de çekim yapabilecekler. Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla gerçekleşecek.
2KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK

KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
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İlk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.
4KYK BURS KARTI SORGULAMA NASIL YAPILIR

KYK BURS KARTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz. Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.
5KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "burs ve kredileri önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz." dedi.
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