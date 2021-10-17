KYK burs başvurusu tarihi ne zaman açıklanacak 2021? KYK burs başvurusu başladı mı? Kritik 18 Ekim detayı!
KYK burs başvuru tarihleri için gözler artık Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. YKS 2. ek tercih sürecinde sona gelinirken E-Devlet üzerinden erişime açılacak KYK burs başvuru ekranı öğrencilerin gündeminde yer aldı. Her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında başlayan KYK burs başvurularının tamamlanmasının ardından bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs imkanı sağlanacak. Bu sene burs başvurularının daha erken alınması beklentisinde olan öğrenciler, KYK burs başvuruları için 18 Ekim tarihine odaklandı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri hakkında kritik detaylar.
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KYK burs başvurusu başladı mı sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yurt başvurularının tamamlanması, YKS 2. ek tercihlerinin başlaması ve DGS tercihlerinin gerçekleşmesi gibi akademik takvim süreci hızla sürerken gözler 2021 KYK bus başvuru tarihleri için yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvuruları www.kyk.gsb.gov.tr üzerinden interaktif ortamda yapılacak olan KYK burs müracaatlarının ardından öğrenciler e- Devlet üzerinden taahhüt onayını gerçekleştirecekler. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu sene burs başvurularının daha erken alınması ön görülürken, 18 Ekim 2021 tarihinde müracaatların başlaması ön görülüyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.
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KYK BURS BAŞVURU TARİHİ İÇİN 18 EKİM DETAYI
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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BAŞVURU ESNASINDA BUNLARA DİKKAT
1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.
3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.
5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.
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Öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,