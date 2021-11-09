KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları 2021 için geri sayım başladı!
KYKburs başvuru sonuçları üniversite öğrencilerinin odaklandığı konuların başında geliyor. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin yararlandığı KYK bursu başvuruları 8 Kasım Pazartesi günü saat 23.59’ta tamamlandı. e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından sonuçlar için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Öğrencinin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi ile KYK sonuçları açıklanacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KYK burs sonuçları için adayların gözü kulağı artık Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamada. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı duyuru ile 5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları sona erdi. Öğrencilerin başarı durumunun yüzde 40 oranında dikkate alınacağı başvuruların sonuçları e Devlet'ten açıklanacak. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Ancak sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 8 Kasım Pazartesi günü tamamlandı.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 7 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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ÖĞRENCİNİN BEYANLARI TEYİT EDİLECEK
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
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Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.
Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar ile aktif milli sporcu öğrenciler, değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.
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BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
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Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli