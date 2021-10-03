KYK burs başvurusu ne zaman, hangi gün yapılacak? 2021 KYK burs başvurusu için 18 Ekim detayı!

KYK burs başvuru tarihi için gözler E-Devlet ekranına çevrildi. Öğrenimleri esnasında devlet desteği için KYK burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, 2021 KYK burs başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden alınacak olan KYK burs başvurusu tamamlanacak. Başvuru şartını taşımayan öğrenciler için ise kredi imkanı sunulacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, 2021 KYK burs başvuru tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.