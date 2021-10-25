KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu 2021 için gözler GSB’ye çevrildi
KYK burs başvurusu için araştırmalar hız kazandı. KYK burs ve kredi başvuruları her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor. Aynı zamanda yurt başvurularını da alan kurum online olarak işlemleri gerçekleştiriyorlar. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden açıklanan tarihler aralığında gerçekleştirilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte son durum ve detaylar
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KYK burs ve kredi başvuruları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri, yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından daha da merak edilen konulardan biri oldu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler eğitim öğretimlerine başladılar. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar yapılmıştı. Şimdi gözler 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
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BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
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Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,