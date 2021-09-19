KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları için gözler GSB'de!

KYK burs başvurusu için öğrencilerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz yıllarda, lisans ve ön lisans öğrencileri için burs desteği verilmişti. KYK her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve öğrenim kredisi desteği vermeye devam edecek. Burs başvurularının henüz başlamaması üniversiteli gençleri meraklandırdı. İşte, KYK kredi ve burs başvurularında son durum...