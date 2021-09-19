KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları için gözler GSB'de!
KYK burs başvurusu, 2021/2022 eğitim öğretiminin daha ilk günlerinde milyonlarca öğrencinin gündemini oluşturuyor. KYK burs başvurusu ile öğrenim giderlerini karşılamak üzere müracaatlarını gerçekleştiren pek çok öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınacak olan KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KYK burs başvurusu için öğrencilerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından geçtiğimiz yıllarda, lisans ve ön lisans öğrencileri için burs desteği verilmişti. KYK her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere burs ve öğrenim kredisi desteği vermeye devam edecek. Burs başvurularının henüz başlamaması üniversiteli gençleri meraklandırdı. İşte, KYK kredi ve burs başvurularında son durum...
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BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlardı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,