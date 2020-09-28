KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? GSB'den duyuru beklentisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilecek KYK burs başvurusu, internet üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimi almaya hak kazanan pek çok kişinin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuru ile resmen başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan KYK burs başvurusu, internet üzerinden tamamlanabilecek. Peki, KYK burs başvurusu için belirlenen tarih ne olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler