KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? GSB'den duyuru beklentisi
KYK burs başvurusu, yeni eğitim öğretim döneminde binlerce öğrenci için büyük önem arz ediyor. Üniversite eğitimi almaya hak kazanan yüz binlerce öğrencinin okuyacakları bölümü öğrenmelerinin ardından araştırdığı ilk konu olan KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapacağı açıklamanın ardından resmen başlamış olacak. Her yıl belirli tarihlerde öğrencilerden alınan başvurular, KYK tarafından yapılan değerlendirme işleminin ardından öğrencilerle paylaşılıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu bu yıl yani 2020 yılında ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilecek KYK burs başvurusu, internet üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimi almaya hak kazanan pek çok kişinin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuru ile resmen başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan KYK burs başvurusu, internet üzerinden tamamlanabilecek. Peki, KYK burs başvurusu için belirlenen tarih ne olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIYOR?
KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,
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T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,
2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,
4-6 ile bitenler her ayın 8'inde
6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.