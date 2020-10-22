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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 16:22 | 

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Gözler KYK 2020 burs ve kredi başvurularına çevrildi

KYK burs başvurusu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Devlet bursu veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler her yıl belirli tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Burs, öğrenim kredisi ve devlet yurdu başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki 2020 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar

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KYK burs başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl belirli tarihlerde devlet bursu ve öğrenim kredisi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam etti. İşte detaylar...

2KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

3BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

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Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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