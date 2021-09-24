KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021- 2022 KYK burs ve kredi başvurusunda son durum
KYK burs başvurusu için gözler GSB’ye çevrildi. KYK burs, kredi ve yurt başvuruları her dönemin başında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor. Öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Yurt başvurularında yedekler için yerleştirme süreci devam ederken burs başvuru tarihleri beklenmeye başlanıldı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?
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KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. KYK burs başvurusu yapmak isteyenler kurum tarafından açıklanan tarihler aralığında işlemlerini e-Devlet üzerinden şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile gerçekleştirebilecekler. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 28 Ekim’de başlamış ve 8 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Kredi başvuruları da yine bu tarihler aralığında gerçekleştirilmişti. Henüz bu yılki tarihler açıklanmadı. İşte KYK burs başvuruları ile ilgili detaylar
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,