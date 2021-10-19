KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK burs başvuru detayları
KYK burs başvurusu 2021 ne zaman E-Devlet üzerinden erişime açılacak sorusunun yanıtına odaklanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya kilitlendi. KYK burslarından faydalanacak olan üniversiteliler "KYK burs başvuru tarihleri" ile müracaatlarına başlayacaklar. KYK burs başvurusu E-Devlet ekranı 2020/2021 ile öğrenciler, eğitim öğretim döneminde öğrenim giderleri için maddi ek gelir beklentisi içerisinde olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı YURTKUR Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek olan KYK burs başvuru işlemi, toplam 12 kurumun bilgi teyidi ile nihayete erecek. Öğrenciler, doğru bilgi aktardıkları tespit edilmeleri halinde burs almaya hak kazanacak. Peki, 2020/2021 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, 2021 KYK burs başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler
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KYK burs başvurusu öğrenciler ve ebeveynleri için 19 Ekim Çarşamba günü odak noktası olmaya devam ediyor. Okul giderlerini sağlamak ve eğitim almakta oldukları şehirde geçimlerini sürdürmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takdim ettiği burs ve kredi imkanına başvuracak olan öğrenciler, E-Devlet burs başvuru detaylarını sorguluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama ile KYK burs başvuru ekranı erişime açılacak. Geçtiğimiz sene başvuruların ekim ayında başlaması öğrencilerin KYK başvuru tarihleri için beklentilerini yoğunlaştırdı. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? İşte, öğrencilerin odağındaki burs başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK BURS BAŞVURU TARİHİ İÇİN 18 EKİM DETAYI
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 25 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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11 ADIMDA BAŞVURU TAMAMLANACAK
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.