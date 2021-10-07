KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvurusu E Devlet ile 11 adımda müracaat..

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;



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Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;