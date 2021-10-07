KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2021 KYK burs başvurusu E Devlet ile 11 adımda müracaat..
KYK burs başvurusu E-Devlet üzerinden 11 adımda kolayca gerçekleştirilebilecek. Birçok öğrencinin yakından takip edeceği KYK burs başvuru süreci, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan açıklama ile resmen başlamış olacak. Öğrencilerin 12 farklı devlet kurumu üzerinden değerlendirileceği KYK burs başvuru süreci, Ekim ayı içerisinde E-Devlet aracılığıyla gerçekleşecek. Diğer taraftan GSB tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıllardan burs alan öğrencilerin bu ayki ödemelerinin yapıldığı açıklaması geldi. Peki, KYK burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
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KYK burs başvurusu sonrası öğrenciler Ziraat Bankası aracılığıyla Genç Kart müracaatını da tamamlamış olacak. Aile ve maddi durum gibi bilgiler, KYK burs başvurusu için büyük önem arz edecek. 12 farklı resmi kurumun değerlendirmesi sonrası KYK burs başvuru sonuçları erişime açılacak. Peki, öğrencilerin yakından takip ettiği E-Devlet KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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11 ADIMDA BAŞVURU TAMAMLANACAK
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız. 2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız. 3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız. 4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz. 5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.
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BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ BAŞLADI
Geçtiğimiz yıllardan burs almaya devam eden öğrenciler için bakanlıktan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ‘Sevgili gençler, ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda… Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim.’ dedi.