KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Öğrenimlerine bu yıl başlayan binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Öğrenciler, kendilerinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sisteme girecek. Girilen bilgiler 10'dan fazla kurumla irtibata geçilerek teyit edilecek. Yanlış bilgi verilmesi halinde ise burs başvurusu iptal olacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, o bilgiler