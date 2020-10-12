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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 08:42 | 

KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs başvurusu yaparak yeni eğitim öğretim döneminde maddi destek almak isteyen pek çok öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Kurumun yapacağı duyuru ile birlikte E-Devlet üzerinden KYK burs başvurusu yapacak olan öğrenciler, kendilerinden istenen bilgileri adım adım girerek başvuru işlemini tamamlayacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılabilecek? İşte, KYK burs başvurusu hakkında detaylı bilgiler

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KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Öğrenimlerine bu yıl başlayan binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Öğrenciler, kendilerinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sisteme girecek. Girilen bilgiler 10'dan fazla kurumla irtibata geçilerek teyit edilecek. Yanlış bilgi verilmesi halinde ise burs başvurusu iptal olacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, o bilgiler

2KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.

3KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR
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KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?

11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak. 

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek. 

KYK BURS BAŞVURULARININ YAPILACAĞI ADRESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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