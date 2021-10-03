KYK burs başvurusu ne zaman? İşte 2021 burs ve kredi başvurularında son gelişmeler
Ekim ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de burs başvuruları oldu. 2021-2022 eğitim yılı KYK burs başvurularını sabırsızlıkla bekleyen binlerce öğrenci, KYK'nın burs başvuru sistemini e-Devlet üzerinden ne zaman açacağını ve başvuru kabulü yapacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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KYK burs başvuru tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin her yıl faydalandığı KYK burs başvuruları e devlet üzerinden alınacak. 2021-2022 eğitim yılı KYK burs başvuru şartlarını karşılayanların değerlendirme sonuçları, müracaatların ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ilan edilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
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Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı takdirde haberimiz güncellenecek.