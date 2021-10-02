KYK burs başvurusu ne zaman, bu hafta başlayacak mı 2021? KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde ekim ayı detay!

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR? 2020 yılı aralık ayında 2021 yılı için geçerli olan KYK burs ve kredi ücreti belirlenmişti. KYK bursları ve kredileri, lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira olmuştu. 2022 yılında geçerli olacak olan KYK burs ve kredileri ise henüz belli değil.



Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.