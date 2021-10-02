KYK burs başvurusu ne zaman, bu hafta başlayacak mı 2021? KYK burs ve kredi başvuru tarihlerinde ekim ayı detay!
KYK burs başvurusu ne zaman, sorusu üniversite öğrencilerinin odaklandığı konuların başında geliyor. Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olan KYK burs başvuruları kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılacak duyuru ile başlayacak. 2021-2022 öğretim dönemi KYK burs ve kredi başvuru ekranı e devlet ile erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl başvuruların ekim ayında alınmasından dolayı öğrencilerin başvuru tarihi ile ilgili beklentileri önümüzdeki haftaya yoğunlaştı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, KYK bur başvurularında ön görülen tarih.
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KYK burs başvuru tarihi ve başvuru şartları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuru ile belli olacak. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin faydalandığı KYK burs başvuruları için tüm gözler yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşmişti. Bu yıl alınacak başvurular hakkında henüz bir açıklama gelmezken geçtiğimiz yıl olduğu gibi başvuruların başlaması ön görülüyor.
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 28 Ekim-3 Kasım 2021 tarihlerinde alınmıştı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?
2020 yılı aralık ayında 2021 yılı için geçerli olan KYK burs ve kredi ücreti belirlenmişti. KYK bursları ve kredileri, lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira olmuştu. 2022 yılında geçerli olacak olan KYK burs ve kredileri ise henüz belli değil.
Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.
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Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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Burstan yararlanamayacak öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,