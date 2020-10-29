KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? İşte adım adım 2020 e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu!

Günlerdir heyecanla beklenen KYK burs ve kredi başvuruları için süreç başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte, bu kez de sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı gibi detaylar sorgulanmaya başlandı. İşte, adım adım 2020 e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu...