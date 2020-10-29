KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? e-Devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve başvuru şartları!
KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs-kredi başvuruları başladı. Uzun süredir beklenen başvuruların başlamasıyla beraber gözler başvuru işlemlerine çevrildi. KYK burs başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınacak. KYK burs başvuru şartları olumlu kabul edenler değerlendirmeye alınacak. İşte, e-Devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve başvuru şartları.
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1
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Günlerdir heyecanla beklenen KYK burs ve kredi başvuruları için süreç başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte, bu kez de sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı gibi detaylar sorgulanmaya başlandı. İşte, adım adım 2020 e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.
3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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BİLGİLER TEYİT EDİLECEK
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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BİLGİLER EKSİKSİZ VE DOĞRU OLMALI
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.
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BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
KYK burs ve kredi başvurularına dair sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Sonuçların, başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan yaklaşık birkaç hafta sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.