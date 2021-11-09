KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? 2021-2022 KYK burs başvurusu için süre uzatıldı
KYK burs başvurusu tüm hızıyla devam ediyor. KYK burs başvuruları 5 Kasım Cuma günü başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden online olarak yapılıyor. Son başvuru tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu öğrencilere müjdeli haberi verdi ve tarihlerin uzatıldığını duyurdu. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, nasıl yapılır?
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KYK burs başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında 8 Kasım’da biteceği açıklanan burs başvurularının 10 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu. Başvurular 12 ayrı kurum tarafından alınan bilgilerle değerlendirilecek. İşte KYK burs başvuru ekranı ve detaylar
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konu ile ilgili açıklamasında, ‘Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını uzatıyoruz.’ dedi ve son tarihin 10 Kasım Çarşamba 23:59 olduğunu duyurdu.
Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
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Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.