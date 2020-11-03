KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? 2020 KYK burs ve kredi başvuruları o tarihe kadar uzadı!
KYK burs başvurularında son tarih, başvuru işlemleri devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularını e devlet üzerinden yapan yükseköğrenim öğrencilerini ilgilendiren açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan geldi. 3 Kasım'da bitmesi planlanan KYK burs ve kredi başvuruları yapılan açıklamaya göre hafta sonunda da devam edecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? İşte, KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları uzatıldı. Bu gelişmenin ardından sürenin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Açıklamaya göre KYK başvuruları 8 Kasım'a kadar devam edecek.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı.
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BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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BAŞVURULAR E DEVLET ÜZERİNDEN
Burs ve kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
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Daha önce başvuru yapan ancak değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de 8 Kasım'a kadar e-Devlet'e girerek güncelleme yapabilecek.
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Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.