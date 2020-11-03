KYK burs başvurusu ne zaman bitecek? 2020 KYK burs ve kredi başvuruları o tarihe kadar uzadı!

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları uzatıldı. Bu gelişmenin ardından sürenin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Açıklamaya göre KYK başvuruları 8 Kasım'a kadar devam edecek.



