KYK burs başvurularında son durum: KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan biri oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrenimine başlayan öğrenciler heyecanla KYK burs başvurularını bekliyorlar. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, E-Devlet üzerinden müracaata açılacak olan ve 11 adımda tamamlanacak olan KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında öğrencileri yakından ilgilendiren detaylı bilgiler
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KYK burs ve kredi başvuruları her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler eğitim öğretimlerine başladılar. Özellikle KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti. İşte 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum...
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KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Henüz KYK burs başvuruları başlamadı ve tarihler ile ilgili açıklama yapılmadı. Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden, e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir.
Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
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BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
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Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,