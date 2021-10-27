KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK 2021 burs ve kredi başvurularında son durum
KYK burs ve kredi başvurusu her yıl aynı tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler yapılan açıklamalara çevrildi. KYK burs başvurusu kurum tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, başladı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs ve kredi başvurusu için araştırmalar hız kazandı. KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Öğrenciler yurt kayıtlarını gerçekleştirdiler. Şimdi gözler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Öğrenime başlayan öğrenciler heyecanla açıklanacak olan burs ve kredi başvurularını bekliyorlar. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları ekim ayında başlamış ve süre uzatılarak 8 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Henüz KYK burs başvurusu bu yıl başlamadı. İşte son durum
2
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK burs başvurusunun yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
3
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
4
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.