KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, hangi tarihte alınacak? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvuruları için gözler GSB'de
KYK kredi ve burs başvuruları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan maddi destekten yararlanmayı bekleyen üniversite öğrencileri, başvuru tarihlerine odaklandı. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ve burs başvuruları yurt içinde ve KKTC'de okuyanlar ile önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için "e-Devlet" üzerinden alınacak. kyk.gsb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak duyuru ile öğrenciler KYK burs başvuru işlemlerini kişisel bilgileri ile gerçekleştirecekler. Geçtiğimiz yıl KYK başvurularının ekim ayında başlaması beklentileri hafta başına yöneltti. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek, "2021 KYK burs ve kredi başvurusu başladı" duyurusunda. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs başvurusu ne zaman, sorusu son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Yükseköğrenim gören öğrencilerin gündeminde yer alan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuruları e devlet üzerinden başlayacak. Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Ancak bu seneki başvurular ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
2
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
KYK burs ve kredi başvurularının ilerleyen haftalarda başlaması ön görülüyor.
3
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
4
BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER
Kurumumuzdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.
Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.
5
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.
Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.
6
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.