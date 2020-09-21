KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? Gözler 2020 KYK başvuru tarihlerinde
KYK burs başvuruları için heyecan giderek artıyor. KYK burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurular her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Üniversite sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar heyecanla burs ve yurt başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. İşlemler her yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte KYK burs başvuruları ile ilgili bilgiler
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KYK başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapmak isteyen adaylar heyecanla yapılan güncel açıklamaları takip ediyorlar. KYK burs ve yurt başvurusu her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. Yurt başvuruları ise 19 Ağustos’ta ve 26 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi.
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KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
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KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.