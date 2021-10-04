KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 KYK burs başvuruları hakkında merak edilen detaylar
KYK burs başvurusu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Özellikle ekim ayının ilk haftasına girilirken başvuru tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuru tarihleri her yıl kurumun resmi sayfası üzerinden paylaşılıyor. KYK burs başvurusu 12 farklı kurumun teyit vermesiyle değerlendirilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs başvurusu için Ekim ayı itibariyle araştırmalar hız kazandı. KYK burs başvuruları, yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gündeme geldi. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
2
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
3
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
4
KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
5
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.