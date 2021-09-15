KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte son gelişmeler
KYK burs başvuru tarihleri, yurt başvurularının 12 Eylül'de tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuru ile 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklanacak. KYK burs başvurusu e devlet üzerinden gerçekleşecek. KYK burs başvurularına lisans, ön lisans ve yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri başvuracak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK burs ve kredi başvuru ekranı üzerinden başvuru müracaatları başlayacak. Burs veya öğrenim kredisi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin gözü kulağı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti. KYK burs başvuruları genellikle ekim ayında başlıyor. Ancak bu seneki başvurularla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
2
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Daha önceki yıllarda başvurular ekim ayında başlamıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının ekimde başlaması ön görülüyor.
KYK burs başvuruları ile ilgili duyuru Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesindeki "duyurular" sayfası üzerinden yayınlanacak.
3
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvurusu tamamen E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
4
Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.