KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte son gelişmeler

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2021 burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Daha önceki yıllarda başvurular ekim ayında başlamıştı. Bu yıl da KYK burs başvurularının ekimde başlaması ön görülüyor.



KYK burs başvuruları ile ilgili duyuru Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesindeki "duyurular" sayfası üzerinden yayınlanacak.