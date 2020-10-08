KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 KYK başvuru tarihleri için gözler GSB'de!
KYK burs başvuru tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin her yıl faydalandığı KYK burs başvuruları e devlet üzerinden alınacak. 2020-2021 eğitim yılı KYK burs başvuru şartlarını karşılayanların değerlendirme sonuçları, müracaatların ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ilan edilecek. Üniversite yerleştirmeleri sonrası kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler KYK başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 2020 KYK başvuruları için ayrıntılı bilgiler.
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1
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Ekim ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de burs başvuruları oldu. 2020-2021 eğitim yılı KYK burs başvurularını sabırsızlıkla bekleyen binlerce öğrenci, KYK'nın burs başvuru sistemini e-Devlet üzerinden ne zaman açacağını ve başvuru kabulü yapacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,