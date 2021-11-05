KYK burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? e-Devlet KYK burs ve kredi başvurusu ekranı
KYK burs başvurusu bugün başladı. Öğrenim kredisi ve devlet bursu almak isteyenler bugünden itibaren işlemlerini online olarak yapabilecekler. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Adayların başvurularını hangi tarihe kadar yapabilecekleri ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu başvuruların sona ereceği tarihi de duyurdu. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte başvuru ekranı ve detaylar
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KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 5 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu canlı yayında KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘Başvuruları bugün başlattık.' dedi. Öte yandan yaptığı açıklamada KYK burs başvurularının ne zaman sona ereceğini de duyurdu. KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar yapılabilecek. İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı
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KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘Geçen yıl hem lisans, hem yüksek lisans hem de doktora burslarında artış gerçekleştirdik. 2002’den bu yana faydalanan öğrenci sayısında artış gerçekleştirdik. Bu seneki başvuruları bugün başlattık.’ dedi ve ayrıca başvuruların 8 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.
Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden, e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir.
Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.
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BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇEN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.
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Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.
Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.