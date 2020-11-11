KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2020 burs sonuçları bekleniyor
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) değerlendirmesine devam ettiği 2020 KYK burs başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuru sonuçları, bu yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun değerlendirme hızına göre değişiklik gösterebilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır?
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2020 KYK burs başvuru sonuçları için detayları sorgulayan öğrenciler ve veliler, kurumun yapacağı açıklamalara kilitlendi. Türkiye genelinde birçok öğrenciyi yakından ilgilendiren konuların başında gelen KYK burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu internet sitesi üzerinden değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte açıklanacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.