KYK burs başvurusu ne zaman 2021? Üniversite KYK burs başvurusu 18 Ekim'de mi başlayacak? GSB kredi ve burs başvurusu için 18 Ekim detayı
KYK burs başvuru tarihleri için gözler son dakika GSB açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl başvuruları ekim ayında alınan KYK burs başvurusu ne zaman ve hangi tarihte erişime açılacağı ile ilgili beklentiler arttı. Üniversite burs başvuru ekranı üzerinden alınacak olan KYK kredi ve burs başvurusu, pek çok aileye de maddi destek anlamına gelecek. Aylık 650 TL yatırılan ve yeni yılda artış yaşaması beklenen KYK kredi ve burs ödemesi, E-Devlet üzerinden yapılan müracaat neticesinde kredi ya da burs olarak derecelendirilecek. Gözler şimdi, "KYK burs başvurusu başladı" duyurusunda. Peki, 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, 18 Ekim detayı ve burs başvurusu için dikkat edilmesi gerekenler
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KYK burs başvurusu için belirlenen tarih, kredi ve burs başvurusu için müracaatta bulunacak olan pek çok öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Bu yıl ilk kez bir üniversiteye yerleşen ya da geçtiğimiz yıl yerleşip uzaktan eğitim süreci dolayısıyla henüz KYK burs ve kredi başvurusu yapmamış olan öğrenciler, E-Devlet ile müracaatlarını birkaç adımda kolayca tamamlayabilecek. 18 yaşın altındaki öğrenciler ise bu müracaatlarını ebeveynlerinin onayıyla tamamlayabilecek. Peki, KYK burs başvurusu için kritik 18 Ekim tarihi nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması bekleniyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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11 ADIMDA BAŞVURU TAMAMLANACAK
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız. 2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız. 3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız. 4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz. 5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.
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BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ BAŞLADI
Geçtiğimiz yıllardan burs almaya devam eden öğrenciler için bakanlıktan açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ‘Sevgili gençler, ekim ayı burs ve kredileriniz hesaplarınızda… Yeni akademik yılın bu ilk ödemesini sağlıkla harcamanızı dilerim.’ dedi.