KYK burs başvurusu ne zaman 2021? Üniversite KYK burs başvurusu 18 Ekim'de mi başlayacak? GSB kredi ve burs başvurusu için 18 Ekim detayı

KYK burs başvurusu için belirlenen tarih, kredi ve burs başvurusu için müracaatta bulunacak olan pek çok öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Bu yıl ilk kez bir üniversiteye yerleşen ya da geçtiğimiz yıl yerleşip uzaktan eğitim süreci dolayısıyla henüz KYK burs ve kredi başvurusu yapmamış olan öğrenciler, E-Devlet ile müracaatlarını birkaç adımda kolayca tamamlayabilecek. 18 yaşın altındaki öğrenciler ise bu müracaatlarını ebeveynlerinin onayıyla tamamlayabilecek. Peki, KYK burs başvurusu için kritik 18 Ekim tarihi nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler