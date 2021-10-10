KYK burs başvurusu ne zaman 2021: Kritik güne son 1 hafta!

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı için gözler artık Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrencisinin her yıl başvuru yaptığı 2021 KYK burs başvuruları e Devlet ekranı ile tamamlanacak. Bu yıl ilk kez bir üniversiteye yerleşen ya da geçtiğimiz yıl yerleşip uzaktan eğitim süreci dolayısıyla henüz KYK burs ve kredi başvurusu yapmamış olan öğrenciler, E-Devlet ile müracaatlarını birkaç adımda kolayca tamamlayabilecek. Burs verilecek öğrenciler için KYK burs başvuru şartları değerlendirilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve 18 Ekim tarihi hakkında ayrıntılar.