KYK burs başvurusu ne zaman 2021: Kritik güne son 1 hafta!
KYK burs başvuru tarihlerini bekleyen üniversite öğrencileri, dikkatlerini GSB'nin (Gençlik ve Spor Bakanlığı) burs ve kredi başvurusu duyurusuna çevirdi. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl belirtilen tarihler arasında E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu yılın KYK burs başvuru tarihini merak eden öğrenciler, sık sık GSB resmi adresini ziyaret ederek KYK burs başvurusuna yönelik gelişme olup olmadığını kontrol ediyor. Ancak KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, kritik 18 Ekim tarihi hakkında bazı bilgiler
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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı için gözler artık Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrencisinin her yıl başvuru yaptığı 2021 KYK burs başvuruları e Devlet ekranı ile tamamlanacak. Bu yıl ilk kez bir üniversiteye yerleşen ya da geçtiğimiz yıl yerleşip uzaktan eğitim süreci dolayısıyla henüz KYK burs ve kredi başvurusu yapmamış olan öğrenciler, E-Devlet ile müracaatlarını birkaç adımda kolayca tamamlayabilecek. Burs verilecek öğrenciler için KYK burs başvuru şartları değerlendirilecek. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve 18 Ekim tarihi hakkında ayrıntılar.
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KYK BURS BAŞVURUSU 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusu için resmi site üzerinden herhangi bir tarih bilgisi verilmedi. Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Ancak geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen başvuru süreçleri ele alındığında şu tarihler ön plana çıkıyor;
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KYK BURS BAŞVURU TARİHİ İÇİN 18 EKİM DETAYI
KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.
Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.
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11 ADIMDA BAŞVURU TAMAMLANACAK
11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.
İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.
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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.
1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız. 2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız. 3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız. 4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz. 5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.