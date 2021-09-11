KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 burs ve kredi başvuruları bekleniyor

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER? Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)



Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)



Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,



Anne ve babası vefat etmiş olanlar,



Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,



Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,



